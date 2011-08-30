Поховали професора, який домігся позбавлення Шухевича звання Героя

Сьогодні в Донецьку відбулася церемонія поховання професора Анатолія Соловйова, за позовом якого суд скасував указ Президента України про присвоєння головнокомандувачу Української Повстанської Армії (УПА) Роману Шухевичу звання «Герой України». Про це журналістам повідомила дочка професора Євгенія.

За її словами, А.Соловйов раптово помер 28 серпня на 73-му році життя. Вона зазначила, що А.Соловйов до останнього дня викладав в університеті.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року Донецький апеляційний адміністративний суд за позовом А.Соловйова визнав незаконним Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про присвоєння Роману Шухевичу звання Героя України» (від 12 жовтня 2007 року № 965/2007). 2 серпня 2011 року Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) залишив у силі рішення Донецького апеляційного адмінсуду від 21 квітня 2010 року. Таким чином Вищий адмінсуд не задовольнив касаційні скарги колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, сина головнокомандувача Української Повстанської Армії Р.Шухеиіча Юрія-Богдана ШУХЕВИЧА, Олександра БЕСЕДКОВА, Юрія ШЕЛЯЖЕНКА і Івана МАКАРА.