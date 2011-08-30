Губернатор підтримав перейменування Пересопницького Євангелія

Хмельницька облдержадміністрація підтримує пропозицію науковців щодо перейменування Пересопницького Євангелія на Двірецько-Пересопницьке Євангеліє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА.

“Відповідна пропозиція направлена керівнику Національної академії наук України Борису ПАТОНУ. Для жителів Хмельницької області кінцеве рішення буде дуже важливим”, - наголосив він.

Він нагадав, що 455 років тому у селі Двірець Ізяславського району Хмельницької області, а саме в Дворецькому монастирі при церкві Святої Трійці, вперше були написані літери та слова у Пересопницькому Євангелії.

На думку голови ОДА, “агітувати або комусь розповідати, що означає Пересопницьке Євангеліє, не потрібно”. “Це – духовна святиня нашої держави та український символ, оскільки кожен новий глава держави приймає на ній присягу служінню народу”, - зазначив В.ЯДУХА.

Довідка УНІАН. 450-річний ювілей Пересопницького Євангелія – одна з найважливіших пам’ятних дат 2011 року. Відповідно до постанови Верховної Ради України, 2011 рік оголошено Роком Української Першокниги.