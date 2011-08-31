Прес-тур за участю міністра АПК Присяжнюка і голови Держземагентсва Тимченка (оновлено)

2 вересня 2011року відбудеться прес-тур до м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області за участю Міністра АПК Миколи Присяжнюка, Голови Держземагентсва Сергія Тимченка, Голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка в рамках кампанії з ліквідації затримок видачі державних актів на землю.

Державне агентство земельних ресурсів України оголошує безпрецедентну кампанію з ліквідації затримок реєстрації та видачі державних актів на право власності земельними ділянками. Протягом вересня-жовтня місяця планується видати держакти десяткам тисяч громадян, які роками не могли оформити документи на землю.

Перший виїзд мобільної групи планується 2 вересня до м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області, де громадянам буде видано близько 400 актів.

Програма заходу

8.30 - 8.45 Збір журналістів. Площа Лесі Українки, 1 (подвір’я Київської обласної державної адміністрації)

8.45 – 10.00 Переїзд до м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області

10.00 – 10.30 Брифінг за участю Міністра АПК Миколи Присяжнюка, Голови Держземагентсва Сергія Тимченка, Голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка, Начальника обласного управління Держкомзему Київської області Сергія Гущика (Актова зала виконкому Міської ради м. Вишневе)

З 10.30 – видача державних актів громадянам (Актова зала виконкому Міської ради м. Вишневе)

12.00 – переїзд до Києва.

Попередня акредитація обов’язкова.

Заявки приймаються до 16.00 1 вересня за телефоном 244 82-53 або 095 673 11 99