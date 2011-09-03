Азаров поспішає об'єднати податківців і митницю

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ наполягає на прискоренні процесу об`єднання податкової та митної служб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряди.

"Прояви корупції в цій системі й різного роду неефективної роботи свідчать про те, що чим швидше ми таку реорганізацію проведемо, тим більш якісною буде робота", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня М.АЗАРОВ заявив, що податкова і митна служби будуть реформовані до осені.

У контексті обговорення питання про реформування податкової й митної служб розглядався варіант їх об`єднання.

Голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО позитивно оцінив ідею створення єдиної податково-митної служби.