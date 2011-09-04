На Прикарпатті порушено кримінальну справу проти лісника, який приховав вирубку 56 дерев.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Івано-Франківській області спільно з фахівцями Державної екологічної інспекції в ході проведення вибіркової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства виявили факти незаконних порубок дерев на території Яворівського лісництва у Косівському районі.

За наслідками перевірок були складені акти, які стали підставою для порушення кримінальної справи і притягнення до відповідальності 37-річного лісника райагролісгоспу. Правоохоронці встановили, що працівник лісового господарства приховав від обліку несанкціоновану порубку 56 дерев породи ялиця звичайна і ялиця європейська загальною кубомасою майже 52 метри кубічні. У переважній більшості у місцях незаконного зрубування залишилися пні від дерев.

За матеріалами міліції Івано-Франківська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила щодо лісника кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Згідно з актами перевірки, через неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків лісовому господарству завдано шкоди на суму майже 123 тисячі гривень.

Відповідно до санкції статті лісника можуть позбавити волі на строк від двох до п’яти років.