Кількість жертв тайфуну Талас зростає

Потужний тайфун "Талас", що обрушився на Японію, викликав численні обвали, жертвами яких, за даними телекомпанії NHK, стали не менше вісьмох осіб. Близько двадцяти осіб вважаються зниклими без вісти.

За даними Метеорологічної служби Японії, центр тайфуну рухається в північному напрямку над Японським морем із швидкістю близько 20 км/год.

Влада Японії розпорядилися евакуювати або розіслали рекомендації до евакуації близько 450 тисяч осіб у центральній і західній частині країни, повідомляє Бі-бі-сі.

У свою чергу, російські метеорологи попередили владу Примор`я про те, що "Талас" може обрушити на регіон місячну норму опадів.