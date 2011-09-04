"Катя" знову перетворилася на ураган

Тропічний шторм "Катя" знову перетворився на ураган в Атлантичному океані, повідомляє в неділю американський Національний центр попередження ураганів.

Циклон знаходиться в районі Підвітряних островів і рухається зі швидкістю 19 кілометрів на годину в північно-західному напрямку. Якщо ураган не змінить напрямок, він може на годину.

Минулої п`ятниці ураган послабшав до шторму з супутніми вітрами в 113 кілометрів на годину.

Тропічному шторму присвоюється ім`я, коли швидкість вітру, що його супроводжує, досягає 62 кілометрів на годину. Шторм стає ураганом, коли швидкість вітру перевищує 119 кілометрів на годину.

У минулі вихідні на східне узбережжя США обрушився тропічний шторм "Айрін". Його жертвами стали 38 осіб, а збитки, за оцінками експертів, можуть досягти 20 мільярдів доларів.