Голу жінку, знайдену в морі, визнали потопельницею

Тіла двох жінок виявлено 3-4 вересня в Чорному морі неподалік від пляжів в Євпаторії і Ялті (Крим).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

63-річну жительку Донецької області знайдено за 80 метрів від берега в районі центрального пляжу в Євпаторії. Ймовірна причина загибелі українки - серцевий напад.

54-річна жінку знайдено за 100 метрів від берега пляжу в Ялті. «Тіло було голе, речі лежали на березі, зовнішніх ознак насильницької смерті не спостерігалося. За попередніми даними міліції, смерть наступила в результаті утоплення», - сказано в повідомленні.