Азаров: газової війни з Росією не буде

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що Україна виконуватиме контракти щодо закупівлі і транзиту газу, укладені в 2009 році між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», доти, поки не буде досягнуто домовленості про їхню зміну, і ніякої «газової війни» з Росією не буде.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер в неділю.

«Твердо і абсолютно однозначно хочу сказати всім. Ніхто і ніколи не дочекається ніяких воєн, зокрема газових, з нашим стратегічним партнером – Росією. Так, у нас зараз є розбіжності. Незважаючи на те, що ми вважаємо ці угоди невигідними для нас, від яких страждають наші громадяни, наша країна в цілому, і економіка. Проте до тих пір, поки ми не домовимося, ми виконуватимемо наші угоди», –запевнив М.АЗАРОВ.