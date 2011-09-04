Щоб видобувати нафту і газ, треба створити прозору компанію

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що рішення про реформування НАК «Нафтогаз України» з метою створення ефективно працюючих в газовій сфері компаній готувалося протягом року.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Це рішення, воно продумане, глибоке. Ми до нього готувалися рік», - зазначив прем`єр-міністр.

Він підкреслив, що реформуванням НАК «Нафтогаз України» планується створити «ефективно діючий стимул» видобутку газу і нафти, їх транспортування і розподілу.

М.АЗАРОВ підкреслив, що для видобутку нафти і газу уряд виділятиме з бюджету чималі кошти, проте основні надії на розвиток цієї сфери покладаються на інвесторів.

«Абсолютно очевидно, що з видобуток нафти і газу вимагає колосальних витрат. Звичайно, ми виділятимемо значні кошти з бюджету, але все-таки основна надія на те, щоб привернути інвестора», - зауважив прем’єр.

М.АЗАРОВ підкреслив, що для залучення інвесторів необхідно створити «прозору, таку, що діє за законами ринку, діючу за зрозумілими і прозорими правилами компанію».

Також прем`єр висловив надію на цікавість інвесторів до проектів щодо видобутку газу в Україні.

«А є що нам запропонувати інвесторам? Звичайно є. Розвідані запаси газу в Україні становлять понад 1 трильйон кубометрів. Це тільки розвідані. Крім того, ми маємо в своєму розпорядженні приблизно 11 трильйонів (кубометрів – УНІАН) запасу газу, які знаходяться на тих площах, які потрібно розвідати», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ до 1 жовтня 2011 року забезпечити підготовку та подати на розгляд Керуючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування НАК «Нафтогаз України».

2 вересня М.АЗАРОВ на брифінгу для журналістів повідомив, що «Нафтогаз України» після реорганізації припинить своє існування. «З`являться нові суб`єкти, а «Нафтогаз» як суб`єкт господарювання припинить своє існування. Буде ліквідаційний період, і через певний час після дотримання всіх необхідних формальностей діятимуть на цьому ринку абсолютно інші нові компанії, і природно, через це всі угоди, які існують на сьогоднішній момент, повинні бути переглянуті», - сказав М.АЗАРОВ.