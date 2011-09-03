Янукович доручив Азарову вирішити, що буде з Нафтогазом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ до 1 жовтня 2011 року забезпечити підготовку та подати на розгляд Керуючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування НАК «Нафтогаз України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, також глава держави доручив уряду до 1 жовтня підготувати та внести на розгляд Верховної Ради законопроекти про внесення змін до законодавчих актів стосовно реформування НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, вчора М.АЗАРОВ на брифінгу для журналістів повідомив, що «Нафтогаз України» після реорганізації припинить своє існування. «З`являться нові суб`єкти, а «Нафтогаз» як суб`єкт господарювання припинить своє існування. Буде ліквідаційний період, і через певний час після дотримання всіх необхідних формальностей діятимуть на цьому ринку абсолютно інші нові компанії, і природно, через це всі угоди, які існують на сьогоднішній момент, повинні бути переглянуті», - сказав М.АЗАРОВ.

Коментуючи це, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що ліквідація НАК «Нафтогаз України», як суб`єкта господарювання, відбудеться після злиття з «Газпромом». Прес-служба прем`єра РФ також зробила у зв`язку з цим заяву, наголосивши, що "зміни юридичної особи є внутрішньою справою України, але доти, доки це не стосується міжнародних зобов`язань".

Нагадаємо, у середині березня ц.р. голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив, що керівництво «Нафтогазу» готує ряд пропозицій до Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо реструктуризації компанії для підвищення ефективності її роботи.

За словами Є.БАКУЛІНА, розглядається декілька можливих способів реструктуризації НАК «Нафтогаз України», зокрема створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

27 травня М.АЗАРОВ повідомив, що уряд планує до осені підготувати схему реструктуризації та реорганізації НАК «Нафтогаз України».

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.