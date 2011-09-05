Держвиконавець вимагав 10 тисяч за зняття арешту з майна

На Чернігівщині порушено кримінальну справу проти державного виконавця, який вимагав 10 тис. грн. хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України порушено стосовно старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Ніжинського міськрайонного управління юстиції.

Посадовець вимагав і отримав гроші за зняття арешту з майна та не відкриття нового виконавчого провадження.

У справі ведеться слідство.