Держвиконавець вимагав 10 тисяч за зняття арешту з майна
02:50, 05 вересня 2011Суспільство
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Повідомляє чернігівська прокуратура
На Чернігівщині порушено кримінальну справу проти державного виконавця, який вимагав 10 тис. грн. хабара.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України порушено стосовно старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Ніжинського міськрайонного управління юстиції.
Посадовець вимагав і отримав гроші за зняття арешту з майна та не відкриття нового виконавчого провадження.
У справі ведеться слідство.
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