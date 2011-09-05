Донецька область - чемпіон із заборгованості за спожитий газ

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) повинні терміново розрахуватися з ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 років (з 01.10.2010 р.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні зазначається, що станом на 2 вересня 2011 р. заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр., становить 4,11 млрд. грн. (без АТ «Київенерго»). Рівень розрахунків підприємств ТКЕ - 71%.

Найбільша заборгованість (з 01.10.2010 р.) накопичена підприємствами ТКЕ Донецької (740 млн. грн.), Дніпропетровської (637 млн. грн.), Харківської (588 млн. грн.), Луганської (264 млн. грн.), Одеської (225 млн. грн.), Запорізької (142 млн. грн.), Львівської (136 млн. грн.), Київської (116 млн. грн.) областей, а також АР Крим (206 млн. грн.) і м. Севастополь (98 млн. грн.).

Заборгованість столичної енергокомпанії ВАТ "Київенерго" за 2010-2011 рр. становить 1,33 млрд. грн. Рівень оплати в 2011 р. - 74%.

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 01.10.2010 р. природний газ - у підприємств ТКЕ Закарпаття (42%), м. Севастополь (53%), АР Крим (58%), Івано-Франківської, Луганської (по 61%), Донецької (64%), Дніпропетровської (66%), Житомирської, Рівненської (по 67%), Харківської та Одеської (по 68%) областей.

ДК «Газ України» звертає увагу керівництва місцевих органів влади і підприємств ТКЕ на те, що заборгованість тепловиробників за природний газ має бути сплачена до початку нового опалювального періоду 2011-2012 років.

Також компанія зазначає, що значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює своєчасні й повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Згідно з вимогами Закону України від 08.07.2010 р. № 2467-VI «Про засади функціонування ринку природного газу» й постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729, природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами природного газу.