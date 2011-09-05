Експерти нагадують про міжнародні зобов’язання України

Експерти наголошують на важливості виконання Україною міжнародних зобов’язань за Рамковою конвенцією із боротьби проти тютюну (РКБТ) Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), серед яких, зокрема, повна заборона реклами сигарет.

Про це експерти та громадські діячі заявили на прес-конференції в УНІАН на тему: «5 років дії Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну: поширеність куріння в країні зменшилася з 41% до 29%». У прес-конференції взяли участь голова Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну», відомий нейрохірург Микола ПОЛІЩУК, завідучий відділом контролю над тютюном Інституту стратегічних досліджень МОЗ України Костянтин КРАСОВСЬКИЙ, голова правління Регіонального центру громадянського представництва «Життя» Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ, а також експерт Ганна ГОПКО.

М.ПОЛІЩУК нагадав, 4 вересня виповнилося 5 років з дня набуття чинності в Україні Рамкової конвенції із боротьби проти тютюну ВООЗ. За цей час були введені обмеження на куріння в громадських місцях, транспорті, на пачках сигарет друкуються попереджувальні написи про шкідливість куріння тощо. Завдяки вжитим за 5 років заходам, згідно з даними опитувань Державної служби статистики, поширеність куріння серед осіб старше 12 років зменшилася з 25,6% 2008 року до 22,4% 2010 року, тобто на 3,2 відсоткових пункти, або майже на 13%. Більш того, за цей період спостерігається тенденція до зменшення смертності серед населення та випадків інфарктів та інсультів.

При цьому М.ПОЛІЩУК підкреслив, що на сьогодні не всі заходи, заплановані в рамках виконання РКБТ, реалізовані, а деякі взагалі не почали впроваджуватись. За його словами, вжиття всіх заходів дозволить Україні ще значніше покращити результати боротьби з курінням і покращить здоров’я нації.

“Багато статей, які запропоновані Конвенцією, ще не втілені в Україні. Так, відповідно до статті 13-ї, Україна протягом 5 років після набуття чинності Конвенції має ввести повну заборону на всю рекламу тютюнових виробів. Україна має шанс і повинна виконати це своє міжнародне зобов’язання”, - зазначив М.ПОЛІЩУК, звертаючи увагу на те, що є відповідні напрацювання в цьому напрямку.

Разом з тим, він зауважив, що в Україні немає “спадковості й послідовності дій Кабінету міністрів”. Зокрема, за словами М.ПОЛІЩУКА, цього року постановою уряду було скасовано Державну цільову програму боротьби з тютюнопалінням на період до 2012 року, прийняту та розпочату в 2009 році. Екс-міністр охорони здоров’я звернув увагу, що ця програма фінансувалась за рахунок коштів донорів та громадських організацій. “Вона ліквідована, і посилання одне – що немає коштів. В мене, як у лікаря, викликає подив те, як може зараз уряд розробляти програму “Здоров’я нації” і ліквідувати при цьому Державну цільову програму щодо зменшення шкідливого впливу тютюнопаління на здоров’я українців”, - заявив М.ПОЛІЩУК.

За його словами, на сьогодні влада має зберегти всі напрацювання та досягнення у сфері охорони здоров’я. М.ПОЛІЩУК підкреслив, що країні значно дешевше обійдеться, наприклад, заборона куріння, ніж відкриття нових медичних центрів для лікування онкозахворювань, інсультів та інфарктів.

У свою чергу, К.КРАСОВСЬКИЙ зауважив, що МОЗ відзначало ефективність та дієвість Держпрограми боротьби з тютюнопалінням і зараз дотримується позиції щодо продовження її реалізації.

Він також наголосив, що керівництво країни не має зупинятись на одноразовому підвищенні акцизів на сигарети, оскільки люди звикають до підвищених цін, і в країні знову починає розповсюджуватись тютюнопаління. К.КРАСОВСЬКИЙ додав, що підвищення акцизу наповнює держбюджет, а це дуже важливо для країни в період кризи.

У свою чергу А.СКІПАЛЬСЬКИЙ наголосив, що боротьба з курінням триває зараз в усьому світі. РКБТ ВООЗ, за його словами, допомагає в цій боротьбі. “Тому ми виступаємо за всі заходи, які прописані і рекомендовані Рамковою конвенцією і завжди готові сперечатися й дискутувати з тими людьми, які говорять, що цей документ не для нас і що він не має сили... Це є позицією тютюнової індустрії, яка хоче відвоювати свої позиції”, - заявив голова правління Регіонального центру громадянського представництва «Життя».

За його словами, щодня у світі помирає 1 тис. 200 осіб від хвороб, пов’язаних з курінням, або 50 людей щогодини.

“Прогнози ВООЗ такі, що куріння переміщується з країн з високим рівнем доходу в країни з низьким та середнім рівнем доходу. За даними ВООЗ, до 2030 року кількість курців з низьким та середнім рівнем доходу збільшиться удвічі. Тому нам потрібно розуміти, що на тлі позитиву і на тлі всіх позитивних моментів ми маємо впроваджувати більш жорсткі норми, рекомендовані Конвенцією, і працювати на її виконання”, - додав А.СКІПАЛЬСЬКИЙ.

Підсумовуючи сказане, Г.ГОПКО зазначила, що у ВР вже зареєстровано відповідні законопроекти про підвищення акцизів на сигарети і повну заборону реклами тютюну й висловила сподівання, що народні депутати найближчим часом ухвалять ці документи.

За даними прес-центру Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну», Рамкова конвенція із боротьби проти тютюну (РКБТ) - це перший в історії міжнародний договір у сфері громадського здоров’я, розроблений та прийнятий під егідою Всесвітньої організації охорони здоров`я, і вже ратифікований 174-ма країнами світу. Метою Конвенції проголошено «захист нинішнього і майбутнього поколінь від руйнівних наслідків для здоров`я людей, а також соціальних, екологічних і економічних наслідків споживання тютюну і впливу тютюнового диму». Конвенція офіційно набула чинності для України 4 вересня 2006 року. Документом Україна взяла на себе зобов’язання до 4 вересня 2011 року повністю заборонити рекламу тютюнових виробів.

Реклама тютюну вже заборонена в Україні на телебаченні та радіо, а також на зовнішніх рекламних носіях. Проте досі дозволена тютюнова реклама у інтернеті, у магазинах та кіосках, дозволяється також проведення акцій-розіграшів, промо-акцій на вулицях, спонсорство та стимулювання продажів сигарет.

Верховна Рада у 2010 році ухвалила у першому читанні законопроект № 5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо повної заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів. Усі положення законопроекту №5164 розроблені відповідно до ст. 13 РКБТ.