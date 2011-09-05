Колесніков анонсував запуск сайту «Затримки.net»

Колесніков розраховує, що FAA у вересні переведе Україну до першої категорії за нормами авіабезпеки

Київ. 5 вересня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ розраховує, що FAA (Федеральна авіаційна адміністрація США) у вересні переведе Україну з другої до першої категорії за нормами авіабезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції за підсумками роботи галузі за літній період і за 8 місяців 2011 року.

«Якщо нічого не зміниться, 28-30 вересня він пройде (аудит - УНІАН). Шанси одержати першу категорію у нас дуже великі. Це відкриває українським авіакомпаніям польоти до інших міст США, окрім Вашингтона і Нью-Йорка, куди ми вже маємо право й так літати», - сказав він.

Крім того, Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що міністерство має намір до 1 жовтня запустити сайт з робочою назвою «Затримки.net», на який пасажири зможуть повідомляти про затримки будь-яких авіарейсів, з тим, щоб міністерство оперативно реагувало. «Це дозволить нам мати прямий онлайн-контакт з пасажирами… і я дуже незадоволений діями Альянсу («Українська авіаційна група» - УНІАН) у частині спізнень. Зараз Альянс просить нові призначення рейсів, але вони не можуть упоратися з тими, які у них є зараз, проте, звичайно, нові призначення вони одержать. Також це стосується і МАУ», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.