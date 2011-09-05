Депутат: "Беркут" зносив намети протизаконно

Народний депутат України Юрій ОДАРЧЕНКО (фракція «БЮТ-Батьківщина») заявляє про законність встановлення наметів на Хрещатику та неправомірність дій спецпідрозділу «Беркут» щодо учасників акції протесту проти кримінального переслідування екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це Ю.ОДАРЧЕНКО заявив у коментарі УНІАН, оцінюючи інцидент, який стався на протилежному від Печерського районного суду Києва боці Хрещатика, зі знесення наметів та арешту 8 учасників акції.

«Жодного рішення суду на заборону встановлення наметів не було пред’явлено і такого рішення не існує», - сказав Ю.ОДАРЧЕНКО.

Депутат зазначив, що міська та обласна організації партії «Батьківщина» звернулися до Київської міськдержадміністрації із заявкою щодо проведення пікету і ці заявки мають вхідні номери №38-189 від 1 вересня та №38-314 від 2 вересня відповідно.

Крім того Блок соціального партнерства також у КМДА 6 серпня зареєстрував свою заявку на проведення безстрокової акції.

«Проведення цих акцій не було оскаржене у судах, тому жодної заборони на їхнє проведення немає», - підкреслив він.

Ю.ОДАРЧЕНКО повідомив, що близько 400 бійців спецпідрозділу «Беркут» методично знищували намети. «Люди були зажаті у кільце, вони були побиті, а деяких затримали», - додав депутат.

За його словами, усі затримані, серед яких є і депутати місцевих та обласних рад, зараз перебувають у Шевченківському РУВС міста Києва.