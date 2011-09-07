Українські церкви і ВО "Свобода" закликали не віддавати храм УПЦ МП

Три православні конфесії, громадські організації та ВО "Свобода" закликали Житомирську обласну раду не передавати приміщення колишньої Хресто-Воздвиженської церкви на баланс Житомирської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Про це йдеться у переданій УНІАН резолюції учасників "круглого столу", що відбувся сьогодні у Житомирі за участю представників релігійних і громадських організацій і ВО "Свобода".

Резолюція адресована Житомирській обласній держадміністрації і Житомирській облраді.

Зараз у приміщенні Хресто-Воздвиженської церкви розташований Житомирський музей природи. Водночас, на цю будівлю претендують кілька різних релігійних конфесій.

У резолюції священики трьох релігійних конфесій – Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви і Української автокефальної православної церкви, – а також представники громадських організацій закликають Житомирську обласну раду не ухвалювати завтра на сесії рішення про передачу приміщення колишньої Хресто-Воздвиженської церкви на баланс Житомирської єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату. Релігійні громади, громадські й політичні організації пропонують обласній раді відкласти прийняття будь-яких рішень про передачу приміщення колишнього храму та інших культових споруд до вирішення питання про утворення Єдиної помісної православної церкви в Україні.

«8 вересня Житомирська обласна рада має розглянути проект рішення про передачу цього храму Московській церкві. Такі дії влади провокують міжконфесійну війну, а не мир. Представник облдержадміністрації зазначив, що за цим проектом стоїть очільник Партії Регіонів в області», – заявив голова обласної організації ВО "Свобода" Сидір КІЗІН, один з підписантів резолюції.

Сам факт підписання резолюції представниками трьох релігійних громад Житомира він назвав історичною подією, яка заклала фундамент для духовної єдності України.

Водночас в обласній раді УНІАН повідомили, що питання про передачу будівлі згаданого храму внесено до порядку денного сесії облради.