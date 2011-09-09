Верховна Рада зняла вікові обмеження при усиновленні дітей
14:01, 09 вересня 2011Суспільство
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За рішення проголосували 256 нардепів
Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Сімейного кодексу України» (щодо усиновлення)».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 332 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Даним законом передбачається вилучити норму із нині діючого Сімейного кодексу, що «різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою, ніж 45 років».
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