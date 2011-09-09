Артистів, із якими трапилася халепа в Німеччині, повернули до України

Українські артисти, яких виселили з готелю в Німеччині через банкрутство фірми-організатора, повернулися до України.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ.

«Станом на 13.00 за київським часом всі чотири автобуси з українським творчим колективом прибули у Львів у супроводі ДАІ від самого українсько-польського кордону», - сказав він.

О.ДІКУСАРОВ повідомив, що за сприяння представництва МЗС України у Львові та облдержадміністрації громадян, які є мешканцями Харкова, було розміщено в одному із залів вокзалу. Четверо харків'янин об 11.45 відбули до Харкова зі Львова, ще троє поїдуть до Харкова пізніше. Решта членів групи є мешканцями Львова.

О.ДІКУСАРОВ також повідомив, що сьогодні до МЗС було запрошено генерального консула ФРН в Україні. «Ми висловили стурбованість ситуацією, яка склалася з групою українських артистів у Німеччині. Німецька сторона прийняла до уваги нашу стурбованість і пообіцяла з'ясувати деталі інциденту через МЗС Німеччини», - сказав речник українського зовнішньополітичного відомства.

Крім того, у місті Франкфурт-на-Одері залишилися п’ять українців - членів творчої групи, серед яких представник української компанії, що укладала контракти з німецькою компанією-організатором, яка збанкрутіла. У Франкфурт-на-Одер для надання допомоги співвітчизникам виїхав український консул в Німеччині.

За словами О.ДІКУСАРОВА, у ході розмови з генеральним консулом ФРН в Україні було порушено питання про необхідність продовження дії віз для тих 5 громадян, які залишилися в Німеччині, якщо наші співвітчизники залишатимуться в цій країні довше строку дії виданих віз. Німецька сторона запевнила, що у разі виникнення такої ситуації термін дії віз буде продовжено.

Стосовно фінансових зобов’язань О.ДІКУСАРОВ зазначив, що МЗС України у даний час встановлює контакти з українською компанією і з'ясовує причини, через які сторони не виконали своїх зобов'язань перед українським творчим колективом.

«У разі, якщо буде прийнято рішення про продовження розгляду цього питання у судовому порядку на території Німеччини, представники українського посольства надаватимуть всю необхідну підтримку нашим громадянам. Таке доручення було надано вчора українському послу у ФРН», - додав речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у Франкфурті-на-Одері німецька поліція виселила з готелю збірний колектив оркестру Харківського театру опери та балету і Галицького академічного хору загальною чисельністю 150 осіб, які мали з 2 по 11 вересня виступати у Берлінському соборі.

За даними Посольства України у ФРН, причиною інциденту стало те, що організатор з німецького боку - фірма Multiversa KulturProjekt GmbH, яка, відповідно до контракту, була зобов’язана профінансувати витрати, пов’язані із проживанням, харчуванням, а також з виплатою добових українським артистам, поінформувала колектив про відмову банківської установи в наданні їй кредиту, за рахунок якого планувалося покрити видатки на оплату перебування артистів у Німеччині.