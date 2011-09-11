Чернігів готує сюрприз любителям джазу

У Чернігові 7-9 жовтня вдруге пройде фестиваль сучасного джазу Chernihiv Jazz Open.

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, цього року Chernihiv Jazz Open набуде міжнародного рівня – у ньому візьмуть участь не лише вітчизняні зірки джазу, а також гості з Росії, Вірменії та Білорусі.

Певної додаткової ваги події додасть і той факт, що Chernihiv Jazz Open буде презентовано на головній джазовій сцені України у Коктебелі.

Неформальне препаті-відкриття фестивалю відбудеться 7 жовтня в одному з арт-пабів Чернігова. На глядачів чекатимуть два концертних дні на сцені обласного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.

Крім того, у рамках фестивалю буде організована виставка чорно-білої фотографії молодих українських і зарубіжних фотографів – переможців відкритого всеукраїнського фотоконкурсу Inside Jazz. В арт-пабах і клубах міста пролунає серія джазових after-party – позапрограмних музичних подій і вечірок.

За словами арт-директора фестивалю Дмитра КОРОВІНА, Chernihiv Jazz Open тяжіє до етнічної музики, запрошуючи артистів, у творчості яких присутній цей елемент.

«Це вийшло ненавмисно, але й не можна сказати, щоб випадково, оскільки абсолютно всі люди, задіяні у підготовці фестивалю, люблять фолк у всіх його багатогранних проявах. Нам дуже подобається, що у фестивалю є душа, сподіваємося, що це відчувають також глядачі та учасники», - сказав він.

Перший фестиваль Chernihiv Jazz Open відбувся 11-12 грудня 2010 року у Чернігівському філармонійному центрі.