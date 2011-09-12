Уряд 15 вересня подасть до ВР проект бюджету

Уряд подасть до Верховної Ради України проект державного бюджету на 2012 рік 15 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО у п`ятницю в ВР під час години запитань до уряду.

Він зазначив, що бюджет 2012 року буде бюджетом «економічного зростання і недопущення проникнення другої хвилі світової кризи в реальний сектор нашої економіки».

При цьому Ф.ЯРОШЕНКО підкреслив, що бюджет «буде збалансований, дефіцит бюджету буде чітко витриманий, в нас дефіцит бюджету ми закладаємо 2,5%». «І 15 числа ми подамо вам (проект бюджету) у Верховну Раду для його розгляду», - наголосив Ф.ЯРОШЕНКО.