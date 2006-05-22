Генпрокуратура вважає стрільбу по прокурору ”побутовим хуліганством”

В міліції та Генеральній прокуратурі не пов’язують з професійною діяльністю інцидент, який трапився з бориспільським міжрайонним прокурором Київської області Олександром КУЗОВКІНИМ, а вважають «звичайним побутовим випадком».

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві, о 22.00 19 травня по оперативній лінії «02» надійшло повідомлення, що у Києві на розі вулиць Саксаганського та Льва Толстого наряд міліції чекає співробітник прокуратури.

Як з’ясувалося на місці пригоди, близько 21.55 год. відносно автомобіля «Опель», в якому їхав О.КУЗОВКІН, скоїв порушення правил дорожнього руху автомобіль БМВ темного кольору, після чого обидва транспортних засоби зупинилися навпроти будинку №16, який знаходиться на вул. Л.Толстого. Особи, що знаходилися в двох автомобілях вийшли і почали «з’ясовувати стосунки». В результаті цього, водій БМВ дістав пристрій для відстрілу гумових куль та скоїв постріл в напрямку О.КУЗОВКІНА, поранивши його у праве стегно, та зник з місця пригоди.

За інформацією ЦГЗ, за номерами автомобіля, які вказав потерпілий, співробітники МВС почали встановлювати особу, що стріляла. В результаті з’ясувалося, що номерні знаки, встановлені на БМВ, зареєстровані на зовсім інший автомобіль. При цьому, за свідченням потерпілого водій БМВ - особа кавказької національності, на вигляд 40-50 років.

Як зауважили співрозмовники агентства, ніякого відношення ні до Президента, як повідомляли деякі ЗМІ, ні до інших посадовців, автомобіль БМВ не має.

Водночас, у Генпрокуратурі зазначили, що «ніякого виняткового випадку тому, що трапилось, не має. Ми не з чим це не пов’язуємо. Побутовий випадок, який може трапитися з будь-яким громадянином».

На даний час за цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.