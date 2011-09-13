Крим влаштує "Оксамитовий сезон" у Росії

Дні Криму відбудуться у ряді російських міст.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції у Москві повідомив заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим – міністр курортів і туризму АРК Георгій ПСАРЬОВ.

«У рамках проекту «Кримський оксамитовий сезон – сезон здоров`я», Міністерство курортів і туризму Криму почало проведення Днів Криму в регіонах Росії. Перший день Криму проводиться сьогодні у Москві. Крім того, у вересні і жовтні Дні Криму відбудуться у Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Краснодарі, Тюмені і Курську», - сказав Г.ПСАРЬОВ.

Він підкреслив, що для жителів визначених регіонів розроблені спеціальні пропозиції з лікування і оздоровлення в кримських санаторіях в осінній період.

Г.ПСАРЬОВ зазначив, що проект «Кримський оксамитовий сезон – сезон здоров`я» спрямований на об`єднання зусиль органів кримської влади, санаторіїв і пансіонатів, а також авіаперевізників і туроператорів у створенні якісного і доступного осіннього туристичного продукту в санаторіях Криму.

За словами Г.ПСАРБОВА, цінова політика таких пропозицій виходить з 50% знижки на комплекс санаторно-курортних послуг у кращих здравницях Криму в жовтні-листопаді 2011 року. Вартість перебування одну добу в кримських санаторіях класу «3 зірки», включаючи проживання, харчування, діагностику і п`ять медичних процедур, становитиме 30-35 дол., додав він.

Г.ПСАРЬОВ зазначив, що докладнішу інформацію можна отримати на сайті www.crimea.gov.ua

Окрім цього Г.ПСАРЬОВ повідомив, що цей проект буде презентований також у Білорусі.

«За останні 15 років більшість росіян приїжджають до Криму, щоб скупатися в морі, забуваючи про унікальні лікувальні можливості. Царі Олександр III, Микола II, Чехов, Пушкін, Єсенін їздили до Криму, у першу чергу, за здоров`ям. Саме тому ми проводимо Дні Криму в регіонах РФ», - сказав він.