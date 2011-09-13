Починаються зйомки серіалу про Анну Герман
01:31, 13 вересня 2011Суспільство
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"Таємниця білого ангела"
Завтра у Львові розпочнуться зйомки багатосерійного фільму «Анна Герман. Таємниця білого ангела».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, епізоди фільму про відому польську естрадну співачку й композитора Анну Вікторію Герман (1936-1982) у Львові зніматимуть протягом вересня.
Фільм знімає компанія «Стар Медіа». Автором сценарію стрічки є Аліна СЕМЕРЯКОВА, режисер-постановник – Вальдемар КШИСТЕК.
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