Починаються зйомки серіалу про Анну Герман

"Таємниця білого ангела"

Завтра у Львові розпочнуться зйомки багатосерійного фільму «Анна Герман. Таємниця білого ангела». Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, епізоди фільму про відому польську естрадну співачку й композитора Анну Вікторію Герман (1936-1982) у Львові зніматимуть протягом вересня. Фільм знімає компанія «Стар Медіа». Автором сценарію стрічки є Аліна СЕМЕРЯКОВА, режисер-постановник – Вальдемар КШИСТЕК.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter