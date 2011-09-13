Чим замінити імпортні товари?

Кабінет міністрів затвердив Державну програму розвитку внутрішнього виробництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА.

Згідно з повідомленням, перший етап реалізації Програми розрахований на період 2012-2015 рр.

Таким чином, за словами А.КЛЮЄВА, уряд України спрямує свої дії на активізацію процесів імпортозаміщення.

Мета програми – підвищення економічної стійкості держави за рахунок розвитку внутрішнього виробництва.

«Ми повинні на повну потужність активізувати процеси імпортозаміщення. Україна має все необхідне для збільшення обсягів власного випуску продукції, яка сьогодні імпортується, - це значний природно-ресурсний, виробничий, науково-технічний і трудовий потенціали. Ключовим напрямом економічної політики України є розширення внутрішнього ринку», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як зазначив перший віце-прем`єр, сьогодні вступ України до СОТ значно звузив можливості проводити політику протекціонізму відносно вітчизняного виробництва, більш прагматичною стає співпраця з країнами СНД, серйозні завдання стоять перед вітчизняними виробниками і у зв`язку з активізацією процесу створення зони вільної торгівлі з ЄС.

За його словами, разом із високою залежністю української економіки від імпорту енергоносіїв негативно впливає на зовнішньоторговельний баланс країни імпорт машин, устаткування, механізмів і транспортних засобів, обсяг якого становив у 2010 році 12,7 млрд. дол. США (майже 21%) і імпорт хімічної продукції обсягом 10,1 млрд. дол. США (майже 17%).

«Українська промисловість виявилася неспроможною відвоювати втрачені ринки електричних машин і устаткування (обсяг імпорту - 3,6 млрд. дол.), і протистояти експансії імпортних легкових автомобілів (1,7 млрд. дол.)», - зазначив А.КЛЮЄВ.

За його словами, сировинний ухил виробничої структури, розрахований переважно на потреби експорту, робить промисловість і всю економіку надзвичайно залежною від кон`юнктури зовнішнього ринку, стримує розвиток внутрішнього ринку і звужує можливості для економічного розвитку України.

Перший віце-прем`єр-міністр заявив, що потенціал з імпортозаміщення є в усіх галузях. Це, за його словами, стосується і машинобудування, зокрема - сільськогосподарського і хімічного, і легкої промисловості, виробництва лікарських засобів.

А.КЛЮЄВ також наголосив, що значний потенціал для розвитку є в авіаційній промисловості і ОПК. Також Україна зобов`язана за найближчі 10 років істотно збільшити забезпечення себе енергоносіями власного видобутку.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України розробити комплексну програму підтримки експорту і імпортозаміщення.