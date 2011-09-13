У Києві відкрився нафтовий саміт

У Києві сьогодні стартував перший міжнародний нафтовий саміт. Це перший захід подібного масштабу в Україні.

Як повідомляє ТСН, триста експертів вищої ланки різних сегментів ринку нафти України та іноземних компаній зібрались у столиці, аби обговорити ситуацію на ринку нафти, а також подискувати на тему динаміки розвитку галузі.

У рамках саміту буде вручено національну премію "Нафтова компанія України 2010-2011 року" - єдина професійна премія, яка вручається за досягнення у галузі нафтового ринку України.

В якості експертів та журі конкурсу виступили: Міністерство палива та енергетики України, Міністерство транспорту та зв`язку України, Міністерство фінансів України, компанія "Ernst & Young", а також найбільші нафтові компанії України.

У програмі саміту передбачено виступи керівників провідних нафтових компаній світу і обговорення актуальних тем розвитку ринку.