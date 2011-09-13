Підприємці відбили атаку на ринок «Лісовий» у Києві

«Підприємці змогли відбити протизаконну спробу знести кіоски на ринку «Лісовий». Про це заявив журналістам Юрій ЄРЕМЕНКО, координатор Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» по Києву.

Як йдеться в повідомленні «Вперед», переданому УНІАН, за словами очевидців, 12 вересня представники КП «Київблагоустрій» у супроводі автокранів намагалися знести 40 торгових місць на ринку «Лісовий». «Без попередження, представники КП «Київблагоустрій», прикриваючись травневим приписом прокуратури, спробували знести кіоски підприємців. Спільними зусиллями активісти Всеукраїнської акції «Вперед» відбили атаку. Завдяки згуртованості та організованості підприємців, нам вдалося зберегти робочі місця десятків людей. При цьому безстроковий страйк підприємців ринку «Лісовий» продовжиться до тих пір, поки влада не виконає вимоги страйкарів», - заявив Ю.ЄРЕМЕНКО.

За його словами, сьогодні, 13 вересня, підприємцям вдалося добитися зустрічі з главою КМДА Олександром ПОПОВИМ. На зустрічі з керівництвом міста конфліктуючі сторони виклали свої аргументи і запропонували варіанти виходу із ситуації, що склалася навколо ринку. За повідомленням делегації підприємців, О.ПОПОВ дав доручення керівництву Головного управління архітектури м. Києва у тижневий термін розробити комплекс заходів, в яких будуть враховані як побажання підприємців, що торгують на ринку, так і потреби міста.

Нагадаємо, конфлікт навколо ринку «Лісовий» розпочався в травні поточного року, коли київська влада організувала знесення кіосків підприємців, посилаючись на рішення суду. Тоді справа дійшла до бійок, розбороняти які довелося правоохоронним органам. Захищаючи свою власність, підприємці зазначають, що рішення суду стосувалося незаконно встановлених малих архітектурних форм (МАФів), а ринок «Лісовий» - це цілісний майновий комплекс. На їхню думку, неодноразові спроби знести ринок є банальним переділом київської землі і перерозподілом контролю над столичними ринками.

Тоді конфлікт вдалося призупинити: голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулася до віце-прем`єр-міністру Андрія КЛЮЄВА з проханням розібратися в ситуації, що склалася навколо ринку «Лісовий».