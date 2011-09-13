Ядерне паливо вироблятиметься на приватному підприємстві

Український державний концерн "Ядерне паливо" (Київ) і російська компанія "ТВЕЛ" підписали засновницький договір про створення на Україні приватного акціонерного товариства "Завод з виробництва ядерного палива".

Про це повідомляється на сайті держконцерну.

Підписання договору відбулося 9 вересня під час зборів засновників компанії.

«Під час засідання групи управління проектом відбулися збори засновників приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива». В результаті сторони підписали протокол зборів засновників приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива» і засновницький договір про створення приватного акціонерного товариства «Завод з виробництва ядерного палива», - говориться в повідомленні.

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.