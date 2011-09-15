Помер митрополит Харківський і Богодухівський Никодим

У Харкові на 91-му році життя помер митрополит Харківський і Богодухівський Української православної церкви Московського патріархату Никодим.

Як повідомило кореспонденту УНІАН власне джерело, владика помер сьогодні ввечері у своїй резиденції на території Свято-Покровського монастиря УПЦ МП.

За неофіційною інформацією, лікарі констатували смерть від хвороби серця і хронічних захворювань.

*** Митрополит Никодим (Микола Руснак) народився 18 квітня 1921 року в селі Давидівці Кіцманського району Чернівецької області.

Архієрей Російської церкви, з 13 вересня 1989 року – митрополит Харківський і Богодухівський. Старійший як за хіротонією (висвяченням у сан), так і за віком єпископ Російської православної церкви.

Із квітня по 27 травня 1992 року виконував обов’язки предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату (до обрання її головою митрополита ВОЛОДИМИРА (Сабодана) замість усунутого митрополита ФІЛАРЕТА (Денисенка), який нині очолює УПЦ Київського патріархату).