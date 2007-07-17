Джордж Буш обожнює піцу-чізбургер
10:09, 17 липня 2007Суспільство
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Шеф-кухар поділилася секретами
Найулюбленішою стравою глави Білого дому є піца-чізбургер. Вона включає стандартну основу з сиру і томатної пасти з типовими інгредієнтами для бургера, розкладеними зверху. На обід Буш любить їсти хліб з арахісовим маслом, медом і шматочками горіхів.
Про все це шеф-кухар Крістета Комерфорд розповіла на щорічних зборах у Ніцці провідних кулінарів світу, які годують державних діячів і персон королівської крові.
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