Джордж Буш обожнює піцу-чізбургер

Шеф-кухар Джорджа Буша розкрила таємницю кулінарних вподобань президента США.

Найулюбленішою стравою глави Білого дому є піца-чізбургер. Вона включає стандартну основу з сиру і томатної пасти з типовими інгредієнтами для бургера, розкладеними зверху. На обід Буш любить їсти хліб з арахісовим маслом, медом і шматочками горіхів.

Про все це шеф-кухар Крістета Комерфорд розповіла на щорічних зборах у Ніцці провідних кулінарів світу, які годують державних діячів і персон королівської крові.

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