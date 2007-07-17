Яценюк поїхав до Брюсселя

Сьогодні міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК розпочав робочий візит до Брюсселя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході візиту А.ЯЦЕНЮК зустрінеться з Комісаром ЄС з питань зовнішніх зносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, Комісаром ЄС з питань торгівлі Петером МЕНДЕЛЬСОНОМ і Високим Представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

Під час перебування у Брюсселі А.ЯЦЕНЮК також візьме участь у круглому столі під егідою Європейського політичного центру з проблематики Європейської політики сусідства.