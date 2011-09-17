АероСвіт вважає ініціативу міністерства шляхом до корупції

Авіакомпанія «АероСвіт» вважає ініціативу Міністерства інфраструктури щодо міжнародних призначень авіаперевізників шляхом до посилення корупції тощо.

Про це йдеться в коментарі, переданому УНІАН, помічника генерального директора авіакомпанії «АероСвіт» по зв`язках із громадськістю Сергія КУЦОГО щодо проекту наказу «Про затвердження Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії».

«У проекті документа пропонуються деякі обмеження при призначенні на міжнародні маршрути перевізників, "пов`язаних відносинами контролю". Офіційно жодна з авіакомпаній альянсу "Українська авіаційна група" під законодавче визначення цього поняття не підпадає. Але це не означає, що ті, хто ухвалює рішення про призначення, не почнуть довільно тлумачити законодавство й на підставі цього відмовляти компаніям у призначеннях або позбавляти їх уже існуючих призначень», - зазначив С.КУЦИЙ.

За його словами, багато формулювань документа нечіткі й двозначні. «Підставою для таких тлумачень можуть стати і комерційні договори перевізників, і взаємозв`язки з материнськими/дочірніми компаніями, і багато інших чинників», - зазначається в повідомленні. Як вважають в «АероСвіті», в такому разі постраждалими можуть стати і МАУ, і "АероСвіт", і "Візз Ейр Україна", і «Роза Вітрів», і "Ютейр Україна". «Практично будь-яка компанія, що оперує на українському ринку, – все залежатиме від "симпатій" чиновників», - зазначають у компанії.

Як йдеться в коментарі, в представленому вигляді проект нової редакції положення – це «шлях до посилення корупції, створення численних бюрократичних і регуляторних бар`єрів». Крім того, це загроза для «відкритого неба». «Він спонукає чиновників відмовитися від "відкриття" українського неба, приходу нових авіакомпаній і створення реальної відкритої конкуренції. А натомість – на довгі роки збережеться принцип квотування кількості перевізників, числа частот, місткості літаків на міжнародних лініях», - зазначають у компанії.

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Нагадаємо, днями Мінінфраструктури оприлюднило проекту наказу «Про затвердження Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії».

Згідно з документом, Державіаслужба надає авіапідприємству призначення на експлуатацію міжнародної лінії окремо на кожну лінію.

При цьому призначення надається, якщо жодне з авіапідприємств, пов`язаних відносинами контролю згідно з чинним законодавством, не має призначення на цій повітряній лінії; якщо жоден повітряний перевізник України не має призначення на цій повітряній лінії або має призначення, але протягом 12 місяців не почав експлуатацію або на 12 місяців її перервав; або якщо домовленості на рівні влади держав передбачають можливість призначення більше одного авіапідприємства на повітряну лінію і вже призначене авіапідприємство не задовольняє повністю попит на перевезення.

Призначення надається на необмежений термін.

Призначення скасовуються, якщо авіапідприємствами, які мають призначення на одній повітряній лінії, встановлюються відносини контролю тощо.

При цьому експерти зазначали, що це може зашкодити «Українській авіаційній групі», до якої входить ряд авіакомпаній, у т.ч. «АероСвіт».