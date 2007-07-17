Техногенна катастрофа на Львівщині

16 липня о 16.55 в Буському районі Львівської області на перегоні Красне-Ожидов зійшли з колії і перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного поїзда №2005 (всього у складі поїзда було 58 вагонів). Цистерни слідували із станції Аса (Джамбул, Казахстан) до станції Оклеса (Республіка Польща). Через витік фосфору з однієї цистерни відбулося самозагорання 6 цистерн.

У результаті сходження цистерн було пошкоджено 50 м залізничної колії, близько 100 м контактної мережі і три опори. Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч чоловік, а також окремі території Радехівського і Бродівського районів області.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 450 осіб особового складу та 80 одиниць техніки, у тому числі: від МНС 125 осіб і 30 одиниць техніки, від Мінтрансу - 30 осіб і 7 одиниць техніки (6 пожежних потягів), від МВС 220 осіб і 30 одиниць техніки, від МОЗ - 25 осіб і 9 одиниць техніки.

Зараз всі поїзди слідують в обхід аварійної ділянки, пасажирські поїзди спізнюються на 1-2 години.

Фото УНІАН