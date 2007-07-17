В Україні буде +41°

Завтра в Україні очікується суха та спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 17-22°, на півдні до 25°; вдень 32-37°, у південній частині місцями 38-40°; у східній частині та на Сумщині вночі 13-18°, вдень 28-32°. Вітер південний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с, у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. На Закарпатті - без опадів; температура вночі 17-22°, вдень 33-38° (в горах вночі 11-16°, вдень 22-27°).

19-20 липня - суха та спекотна погода з температурою вночі 20-25°, вдень 35-39°, у південній, центральній, а 20 липня й у східній частині місцями 40-41°, на узбережжі морів 27-32°; у західних, а 19 липня й у східних областях вночі 17-22°, вдень 32-37°. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. На Закарпатті - спекотна погода без опадів; температура вночі 19-24°, вдень 33-38° (в горах вночі 13-18°, вдень 20-25°).

21-22 липня - спекотна погода з температурою вночі 18-24°, на півдні до 27°; вдень у південній частині (крім узбережжя морів), східних, а 21 липня і в центральних областях 35-39°, місцями 40-41°, на решті території 30-34°, 21 липня у північних областях місцями 35-37° (22 липня в західних областях спека спаде до 23-29°). Без опадів, лише в західних областях короткочасні дощі, грози (21 липня місцями), в північній частині окремі грозові дощі. На Закарпатті - короткочасні дощі, грози (21 липня місцями); температура вночі 19-24°, вдень 21 липня 30-35°, 22 липня спека спаде до 24-29° (у горах вночі 14-19°, вдень 21 липня 23-28°, 22 липня 19-24°).

У Києві та області у середу очікується суха спекотна погода з температурою у столиці вночі 20-22°, вдень близько 35°; по області вночі 17-22°, вдень 32-37°. Вітер південний, 5-10 м/с.

19-20 липня - суха та спекотна погода з температурою вночі 20-25°, вдень 35-39°. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

21-22 липня - спекотна погода з температурою вночі 18-24°, вдень 30-34°, 21 липня місцями 35-37°. Окремі грозові дощі.