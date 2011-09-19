У Києві міліція врятувала мавпу, яку прив’язали до машини

Учора, 18 вересня, на вул. Архітектора Ніколаєва Деснянського району Києва працівники міліції затримали автомобіль, до капоту якого була прив`язана жива мавпа.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного екологічного центру України.

За їх даними, до такого незаконного вчинку вдалися працівники "Цирку Шапіто" для реклами власного закладу.

Порушення законодавства про жорстоке поводження з тваринами виявили небайдужі громадяни, які й викликали наряд міліції. Після нетривалої погоні рекламобіль зупинили і склали відповідний протокол на порушника.