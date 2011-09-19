У Києві міліція врятувала мавпу, яку прив’язали до машини
11:01, 19 вересня 2011Суспільство
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"Реклама" цирку...
Учора, 18 вересня, на вул. Архітектора Ніколаєва Деснянського району Києва працівники міліції затримали автомобіль, до капоту якого була прив`язана жива мавпа.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного екологічного центру України.
За їх даними, до такого незаконного вчинку вдалися працівники "Цирку Шапіто" для реклами власного закладу.
Порушення законодавства про жорстоке поводження з тваринами виявили небайдужі громадяни, які й викликали наряд міліції. Після нетривалої погоні рекламобіль зупинили і склали відповідний протокол на порушника.
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