Митрополита Володимира прооперували
11:24, 19 вересня 2011Суспільство
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Через перелом шийки стегна
Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит ВОЛОДИМИР був прооперований через перелом шийки стегна.
Як повідомляє прес-служба УПЦ, 16 вересня митрополит ВОЛОДИМИР отримав травму ноги (перелом шийки стегна). Того ж дня йому зробили операцію, що пройшла вдало.
Під час періоду реабілітації, який є обов’язковим і необхідним, Предстоятель УПЦ звершуватиме богослужіння і молитиметься в домовому Свято-Миколаївському храмі, а також працюватиме та прийматиме відвідувачів у своїй резиденції в Києво-Печерській Лаврі.
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