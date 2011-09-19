Порушено кримінальну справу про падіння ліфту
16:27, 19 вересня 2011Суспільство
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Повідомлення з Одеси
Прокуратура Одеси порушила кримінальну справу за фактом травмування людей через обрив кабіни ліфту в багатоповерхівці.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Як зазначається в повідомленні, падіння ліфта сталося 11 липня 2011 року на одинадцятому поверсі двадцятиповерхового житлового будинку в Одесі через обрив троса. На той момент у кабіні перебували п’ятеро осіб, двоє з яких було травмовано.
Кримінальну справу порушено ч.1 ст.275 (порушення правил безпечної експлуатації ліфтів) Кримінального кодексу України.
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