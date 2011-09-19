Порушено кримінальну справу про падіння ліфту

Прокуратура Одеси порушила кримінальну справу за фактом травмування людей через обрив кабіни ліфту в багатоповерхівці.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, падіння ліфта сталося 11 липня 2011 року на одинадцятому поверсі двадцятиповерхового житлового будинку в Одесі через обрив троса. На той момент у кабіні перебували п’ятеро осіб, двоє з яких було травмовано.

Кримінальну справу порушено ч.1 ст.275 (порушення правил безпечної експлуатації ліфтів) Кримінального кодексу України.