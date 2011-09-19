Фельдман: ми не повинні забувати трагічні уроки історії

У Києві відбулася Міжнародна конференція парламентаріїв, присвячена питанням антисемітизму і ненависті в суспільстві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, за ініціативи якого було організовано захід, приводом для проведення конференції стало 70-т роковини трагедії у Бабиному Яру.

У заході взяли участь українські парламентарії, а також члени парламентів інших країн та офіційні особи із США, Канади, Великої Британії, Росії, Німеччини, Ізраїлю, зокрема - віце-спікер Бундестагу Німеччини, віце-спікер Парламенту Грузії, віце-спікер Кнесету Держави Ізраїль, віце-спікер Парламенту Англії та інших країн.

В ході конференції обговорювалися питання природи людської нетерпимості, моделі її проявів і шляхи протидії поширенню цього явища як соціально-небезпечної хвороби.

«Ми не повинні забувати трагічні уроки історії, якими б болючими і жорстокими вони не були, інакше це загрожує повтореннями у майбутньому. Суспільство має усвідомлювати загрози, що йдуть від таких, здавалося б, не першочергових викликів, як ксенофобія, антисемітизм і ненависть. Однак якщо закривати на це очі сьогодні, завтра може виявитися для нас фільмом жахів, втіленим у життя, де буде царювати ідеологія насильства, расової нетерпимості, переслідування за національною, релігійною та іншими ознаками», - наголосив О.ФЕЛЬДМАН.

За результатами конференції її учасники прийняли дві резолюцій: про створення Музею єврейської спадщини в Києві, який би став одночасно сховищем для єврейських артефактів, місцем пам`яті знищених громад і місцем великих досягнень єврейського народу; а також щодо Бабиного Яру, який сьогодні перебуває в стані часткового звалища і городнього господарювання, що просто неприпустимо, коли мова йде про місце загибелі десятків тисяч людей.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА подібні слухання потрібно проводити у форматі щорічних міжнародних діалогів за взаєморозуміння проти ненависті.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна конференція парламентаріїв розпочалася вчора, 18 вересня, покладанням вінків жертвам трагедії і меморіальною церемонією в Бабиному Яру.