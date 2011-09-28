Прокуратура і СБУ перевіряють, як солдатів примушують до секс-спослуг

Військовими прокуратурами Київського та Дарницького гарнізонів Центрального регіону України спільно із підрозділами СБУ проводиться перевірка інформації, висвітленої 27 вересня на телеканалі «1+1» в одному із сюжетів телевізійної програми «Гроші», у якому йшлося про те, що у військових частинах Києва та Київської області військовослужбовці займаються проституцією.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України.

З метою повного, об’єктивного і неупередженого дослідження висвітленої у сюжеті інформації про незаконну діяльність військовослужбовців, військова прокуратура Центрального регіону України надіслала запит керівництву телеканалу «1+1» про надання всіх відео і аудіо матеріалів, здобутих в процесі підготовки зазначеного сюжету, зазначили в прес-центрі.

Як повідомлялося, журналісти в ході проведено розслідування встановили, що в українській армії процвітає проституція. За даними ЗМІ, за 500 грн. за наказом командира солдати виконують будь-які забаганки клієнта. Як зазначалося у програмі, поза камеру військові зізнаються, що на панель ідуть через убогість і знущання. Одних змушують офіцери, інші - добровільно через армійські злидні.