Російські десантники отримають зброю під Миколаєвом

Російські десантники візьмуть участь у міжнародних навчаннях миротворців на території України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби та інформації Міністерства оборони Російської Федерації.

«У період з 3 по 8 жовтня на полігоні «Широкий лан» (Миколаївська обл., Україна) заплановано провести спільні українсько-білорусько-російські тактичні навчання, в ході яких відпрацьовуватимуться дії спільного механізованого підрозділу при виконанні миротворчих завдань у зоні конфлікту», - сказано в повідомленні.

Для участі в навчаннях від російських Збройних Сил направляється підрозділ 108-го гвардійського десантно-штурмового полку 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. Особовий склад буде доставлений в Україну літаком Іл-76 військово-транспортної авіації Росії.

З метою полегшення митних процедур російські і білоруські військовослужбовці зброю і бойову техніку одержать від української сторони в районі проведення навчання.