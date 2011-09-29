На завтра Україні обіцяють дощі

30 вересня Україні, за прогнозами синоптиків, утримається мінлива хмарність.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, невеликий дощ очікується в західних та північних областях, вночі у південній частині - помірний дощ.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, у західних областях та в південній частині до 12°; вдень 13-18°, в західних областях, на півдні Одещини та в Криму місцями 20-23°; на високогір`ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

У Києві та області пройде невеликий дощ. Температура по області вночі 4-9°, вдень 13-18°. По м. Києву температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.

29 вересня температура води в Чорному морі 19-21°, в Азовському морі 17-20°; у Дніпрі біля Києва 16°.