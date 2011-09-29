У Києві можна буде поміняти валюту без паспорта, але недешево

У Києві буде встановлено близько 50 валютообмінних банкоматів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор гендепартамента грошово-кредитної політики Національного банку України Олена ЩЕРБАКОВА сьогодні під час круглого столу в Київському інституті проблем управління ім. Горшеніна.

За її словами, банкомати тільки прийматимуть валюту.

«Є 4-5 банків, які завезли спеціальні банкомати. Я знаю про близько 50, але має сенс уточнити», - сказала вона.

Також О.ЩЕРБАКОВА повідомила, що, можливо, будуть перепрограмовані на валютообмінні операції діючі банкомати.

Водночас, за її словами, обмін валюти через такі банкомати не буде дешевою операцією.

У свою чергу народний депутат України (Партія регіонів) Василь ГОРБАЛЬ зазначив, що таких валютообмінних банкоматів не повинно бути багато: «Валютообмінні банкомати – рідкісна і дорога послуга, їх не повинно бути багато».

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначену суму працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).