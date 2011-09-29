Для модернізації ГТС необхідно 3,2 млрд. дол.

Для модернізації української газотранспортної системи з розрахунком щорічного прокачування газу 110 млрд. кубометрів необхідно 3,2 млрд. доларів інвестицій.

Як повідомив УНІАН заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир МАКУХА, такі дані результату техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) модернізації ГТС оприлюднив сьогодні на енергетичній конференції в Києві представник компанії-розробника ТЕО Mott McDonald.

«Залежно від обсягів прокачування є різні варіанти. Це базовий варіант, який відповідає сьогоднішньому рівню прокачування (110 млрд. кубів). Ця оцінка включає Уренгой - Помари - Ужгород, сховища і ще роботи за деякими іншими напрямами», - сказав В. МАКУХА.

Він також повідомив, що за розрахунками компанії, для модернізації ГТС з розрахунком на щорічне прокачування 140 млрд. кубометрів газу буде потрібно близько 6 млрд. доларів.