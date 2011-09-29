Єврокомісар: Україна залишиться головним транзитером газу в Європу

Україна залишиться головним і найбільш важливим транзитером газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР на спільному брифінгу з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ після двосторонньої зустрічі.

«Україні і надалі залишиться найбільш важливою країною транзитером газу з Росії до Європейського Союзу», - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

Він зазначив, що на сьогоднішній день ЄС споживає близько 500 млрд. кубометрів газу, 125 млрд. із цього обсягу надходить з Росії, і 80% російського газу - 100 млрд. кубометрів надходить до Європи через українську ГТС.

Г.ЕТТІНГЕР підкреслив, що в перспективі ЄС збільшить споживання газу на 100 млрд. кубометрів - до 600 млрд. і обсяг газу, що закуповується в Росії, може скласти 30, а можливо і 25%.

«Я вважаю, що Російська Федерація в цьому балансі представлятиме 30%, якщо не 25. І якщо на майбутнє у нас така перспектива, то необхідно вважати, що Україна як була, так і залишиться найбільш важливим транзитером газу. Це означає, що ГТС України необхідно модернізувати і підтримувати на максимально технічному рівні, щоб забезпечувати стабільні поставки газу до Європи », - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

Єврокомісія готова надати консультативну допомогу у реформуванні НАК «Нафтогаз Україна», заявив єврокомісар.

«Ця процедура перебуває в руках Міністерства енергетики України та українського уряду. Ми зі свого боку готові надавати і будемо надавати консультаційну підтримку», - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

При цьому він висловив сподівання, що суттєвий прогрес у питанні реформування «Нафтогазу» може бути досягнутий протягом найближчих 6 місяців. «Ми намітили собі цілі і зробимо все можливе, щоб у наступні 6 місяців ми якомога більше наблизилися до виконання цієї мети», - сказав він.