Нафтогаз підписав угоди з Total та Eni

НАК «Нафтогаз Україна» і французька компанія «Total E & P Activities Petroli Eres» підписали угоду про співпрацю з дослідження і можливої подачі заявки на отримання права на користування надрами для проведення розвідки і видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

Як повідомили УНІАН у НАК «Нафтогаз Україна», документ підписали сьогодні під час Міжнародної конференції «Україна - Європейський Союз: на шляху до єдиного енергетичного ринку» заступник голови «Нафтогазу» Вадим ЧУПРУН і керуючий директор «Total E & P Activities Petroli Eres» Хорве ШАНО.

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НАК «Нафтогаз Україна» і «Eni Ukraine Holdings BV» підписали меморандум про виконання угоди про дослідження і співпрацю.

Як повідомили УНІАН у НАК «Нафтогаз Україна», документ підписали сьогодні під час Міжнародної конференції «Україна - Європейський Союз: на шляху до єдиного енергетичного ринку» заступник голови «Нафтогазу» Вадим ЧУПРУН і глава правління «Eni Ukraine Holdings BV» Енріко ЧІНГОЛАНІ.