Крутий «Мерседес» розбив у київському дворі 9 автомобілів

Про випадок, що стався у дворі київського будинку на вулиці Героїв Сталінграду, 16д в елітному районі столиці, пише "Комсомольская правда в Украине" У ніч з середи на четвер різкий свист, скрегіт металу і крики людей у дворі примусили всіх мешканців будинку вибігти на балкони.

- Я побачив, як цей лихач на «Мерседесі», в`їхавши в двір на величезній швидкості, перелетів через лежачих поліцейських, - розповідає мешканець будинку Володимир Очколас, - потім врізався в ряд машин, пом`явши три авто (всього тут було припарковано близько 30 автомобілів). «Мерс» відлетів і ударився в бордюр. І замість того, щоб зупинитися, водій натиснув на газ (напевно, хотів втекти з місця події) і рвонув вперед. Але знову не справився з управлінням і одну за однією почав бити припарковані машини. А в цей час назустріч ньому йшли п`ять чоловік і ще троє стояли збоку. Вони дивом встигли відскочити і залишилися цілі. Їм ще повезло і в тому, що жодна з машин не вибухнула. Інакше б замість розбитих машин тут лежали трупи!

Серед дев`яти понівечених авто були і досить дорогі: «Тойота-прада», «Ніссан-максіма», «БМВ-320», «Мазда-6». У числі розбитих автомобілів опинилася і машина видавця журналу «Фокус».

Як з`ясувалося пізніше, лихачем виявився 39-річний киянин, директор однієї із столичних фірм Андрій Кургаєв, що живе в сусідньому будинку.

З досьє «КП» Кургаєв Андрій Олександрович, 1968 г.р. Як стало відомо «КП» з достовірних джерел, він є співзасновником компаній ТОВ «Укрторгсервіс», ЗАТ «Панорама 300», підприємства «Систем ФЛ».

На нього зареєстровано 7(!) одиниць зброї:

вогнепальний 12-зарядний пістолет «Форт-12М» (таку зброю мають право носити журналісти і співробітники спецслужб);

вогнепальний 8-зарядний італійський пістолет Benelei;

2 газових револьвери і 2 газових пістолети;

карабін (бойова нарізна зброя).

Офіційно в українських спецслужбах не числиться.

Автомобіль «Мерседес Е-240» з номерами 005-22 KI (саме на ньому Кургаєв розбив дев`ять машин) зареєстрований на українсько-американське СП ТОВ «НТТ».