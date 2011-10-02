У КНЛУ відкрили Центр угорської мови

У найближчі роки в Київському національному лінгвістичному університеті планується підготовка фахівців з тайської, індонезійської, словацької, естонської та польської мов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив ректор КНЛУ Роман ВАСЬКО на першому засіданні Наглядової ради цього університету.

Він зазначив, що найближчим часом в університеті планується поглибити вивчення китайської мови. За його словами, посол Китайської Народної Республіки в Україні «запропонував відкрити філіал Інституту Конфуція”.

Р.ВАСЬКО також наголосив, що головними завданнями вишу на найближчу перспективу є зміцнення матеріально-технічної бази, зокрема, забезпечення університету сучасними телекомунікаційними та інформаційними технологіями, створення центрів країн, мова яких вивчається в університеті, модернізація бібліотеки, зокрема її комп’ютеризація. Він висловив сподівання, що Наглядова рада допомагатиме у вирішенні цих питань.

Після засідання Наглядової ради її члени та журналісти побували на відкритті Центру угорської мови і культури в КНЛУ. Кошти на його створення виділили, зокрема, директор Міжнародного фонду TRAXYS Імре ПАК та бізнесмен Алекс РОВТ. Посол Угорщини в Україні Міхай БАЄР високо оцінив те, що і в Києві тепер є вищий навчальний заклад, де вивчається угорська мова. Сьогодні в групі, яка вивчає угорську мову, 21 студент.

Довідка УНІАН. В КНЛУ створена Наглядова рада відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 31 травня 2011 року. До її складу ввійшли народні депутати Катерина САМОЙЛИК (КПУ), Таріел ВАСАДЗЕ, Юрій ІВАНЮЩЕНКО (Партія регіонів). Очолив Наглядову раду керівник Апарату Верховної Ради України, професор Валентин ЗАЙЧУК.

Крім того, до цієї ради ввійшли, зокрема, міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО, перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген СУЛІМА, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Володимир ХАНДОГІЙ, письменник Андрій КУРКОВ.