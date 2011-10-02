Експерт: Україні не слід квапитися в спільні форми кооперації з Газпромом

Досить імовірно, що розслідування, розпочате 27 вересня Європейською Комісією щодо групи компаній Gazprom Germania, затягнуться як мінімум до кінця холодного сезону весни 2012 року. Весь цей час над «Газпромом» буде висіти дамоклів меч, що стане хорошим його стримуванням від спокуси «газових атак» на сусідів.

Про це в своїй статті для ZN.UA пише директор енергетичних програм Центру «НОМОС» Михайло Гончар.

«Насамперед не слід квапитися в різні спільні форми кооперації з „Газпромом“. Треба уважніше придивитися до литовського досвіду боротьби зі, здавалося б, усесильним монополістом. Маленька Литва виявилася здатною протистояти силі російського тиску, задіявши важелі впливу в Брюсселі. І це дає свої плоди», — відзначає експерт.

На його думку, Україні також варто звернути увагу на те, як оперативно скористалася ситуацією навколо «Газпрому» Туреччина. Міністр енергетики цієї країни пригрозив розірвати контракт між «Боташ» і «Газпромом», якщо він «не побачить істотного зменшення ціни» від російської сторони. Гадаю, що Туреччина — не ос­тання з-поміж країн, які скорис­таються поточною ситуацією.

Україні ж потрібно посилити кооперацію з Єврокомісією у частині забезпечення прозорості транзитних газових потоків і реорганізації внутрішнього ринку газу відповідно до ухваленого торік закону і зобов’язань за договором Енергетичного співтовариства.

«Співробітництво з «Газпро­мом» має відповідати правовим підходами. Для початку треба відмовитися від прогинання під «Газпром», на що традиційно налаштована владна команда. І за що отримує презирство та непоступливість Москви й недовіру скрізь — у Росії, ЄС і в своїй країні».