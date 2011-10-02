В міліції начальства більше, ніж підлеглих

У Херсонській області проведуть експеримент: із шести райвідділів міліції зроблять три.

Про це йдеться в постанові Кабміну «Про реорганізацію деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ», розміщеному на Урядовому порталі.

Зокрема, документом передбачається укрупнення шляхом приєднання трьох райвідділів міліції - Нижньосірогозького шляхом приєднання до нього Іванівського, Великолепетиського - шляхом приєднання Верхньорогачицького, Великоолександрівського - шляхом приєднання до нього Високопільського.

Раніше питання проведення експерименту щодо укрупнення райвідділів міліції порушувалося начальником УМВС у Херсонській області, генерал-майором міліції Валерієм ЛИТВИНИМ на колегії облуправління МВС.

Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, в режимі експериментального пілотного проекту планувалося укрупнити кілька райвідділів міліції, об`єднавши під керівництвом одного райвідділу працівників міліції 2-3 районів області.

При цьому, В.ЛИТВИН прогнозував скорочення адміністративного апарату, збільшення чисельності оперативних працівників і економію бюджетних коштів.

Тоді начальник херсонської міліції повідомив, що проведення експерименту вже узгоджено на рівні Міністерства внутрішніх справ.

Як приклад вигоди від таких укрупнень територіальних органів міліції В.ЛИТВИН порівняв штатну організацію двох райвідділів мідіціі - Суворовського РВ в Херсоні і Високопільського РВВС.

«Наприклад, у Суворовському райвідділі один начальник РВВС та 5 заступників, і в Високопільському 5 заступників і стільки ж дільничних. При цьому, начальник райвідділу в Херсоні спить по 3-4 години на добу і заступники постійно на роботі, а в Високопіллі заступники не знають чим себе зайняти. Шукають роботу, бо начальства більше ніж підлеглих. Може, краще залишити більше дільничних інспекторів і скоротити начальство. А райвідділ разом з іншими з`єднати з Великоолександрівським?», - зазначив В.ЛИТВИН.