У Москві покажуть знайомі українські обличчя

4 жовтня в Національному культурному центрі України в Москві (вул. Арбат, 9) відбудеться відкриття фотовиставки «Україна – Росія: знайомі обличчя».

Про це УНІАН повідомив автор виставки - перший заступник голови Об`єднання українців Росії, співголова Регіональної громадської організації «Українці Москви» Віктор ГІРЖОВ.

«Серед героїв виставки: президенти, прем`єр-міністри, спікери парламентів, інші відомі політики, популярні актори, режисери, спортсмени, художники, представники шоу-бізнесу Росії й України», - сказав В.ГІРЖОВ.

Він відзначив, що виставка присвячена 20-річчю незалежності України і покликана послужити зближенню і взаєморозумінню двох сусідніх держав, двох братських народів - Росії й України.